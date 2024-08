Il ‘governo’ di Poggibonsi Opposizione propositiva Picardi | Stiamo lavorando

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 3 agosto 2024) Ripartire dalle questioni basilari della campagna elettorale, dal servizio idrico alla gestione dei rifiuti, alla lotta al degrado. Angela, candidato sindaco del centrodestra e ora capogruppo della lista civica di minoranzaMerita, guarda agli aspetti da esaminare in previsione della piena ripresa dell’attività istituzionale. In che modo si sta preparando, a tale proposito? "Non sono ‘in pausa’, ma porto avanti il mio impegno da consigliere salvando documenti sulla pen drive e richiedendo accessi agli atti. Farenon è ‘sparare a zero’ su qualsiasi argomentazione della maggioranza. Vuol dire confrontarsi con chi la pensa in maniera diversa da te, formulare idee nell’ottica di un miglioramento della realtà locale, a favore della collettività.