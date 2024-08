Elezioni contestate mobilitazione generale E Maduro espelle due giornalisti della Rai

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 3 agosto 2024) Lasciati fuori dal Venezuela. Espulsi. Caracas ha negato l’ingresso a due inviati del Tg1, il giornalista Marco Bariletti e il cameraman Ivo Bonato. Al loro arrivo all’aeroporto internazionale Simón Bolívar di Maiquetía, sono stati separati dagli altri passeggeri al controllo passaporti e successivamente espulsi, con l’obbligo di tornare in Italia. Bariletti e Bonato erano giunti in Venezuela per documentare le proteste esplose nel Paese dopo le controversepresidenziali. Reporter Senza Frontiere accusa il governo del presidente Nicolás(nella foto) di ostacolare il lavoro deinazionali e internazionali., in carica dal 2013, si è dichiarato nuovamente vincitore delletenutesi la scorsa domenica. Tuttavia, l’opposizione rivendica la vittoria per il proprio candidato, Edmundo González.