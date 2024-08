Due incidenti stradali sulla SR 71 | intervengono il 118 Vigili del fuoco e Polizia Municipale

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di sabato 3 agosto 2024) Nella serata di ieri e nelle prime ore di oggi, duehanno richiesto l’intervento delle squadre di emergenzaSR 71, coinvolgendo diverse unità di soccorso e forze dell’ordine. Incidente a Sitorni Alle ore 22:30 di ieri sera, il 118 della ASL TSE è stato attivato per un incidente automobilistico all’altezza del bivio per Sitorni. Sul luogo dell’incidente sono intervenute: Ambulanza infermieristica di Subbiano Ambulanza di base della Pubblica Assistenza di Castiglion FibocchidelNell’incidente sono rimasti feriti un uomo di 48 anni e un minore, entrambi trasportati in codice giallo al Pronto Soccorso dell’ospedale San Donato di Arezzo. Incidente a Olmo Un secondo incidente si è verificato alle ore 01:45SR 71, questa volta all’altezza di Olmo.