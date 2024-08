Dalle Olimpiadi all' emergenza caldo quante ne sai sulle notizie della settimana? IL QUIZ

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di sabato 3 agosto 2024) Estate 2024 tra le più torride di sempre. Secondo un'analisiNasa sui dati delle temperature giornaliere a livello globale, durante il mese di luglio si è verificata la giornata più calda mai registrata. Proprio in questi giorni di grande afa una città italiana ha dovuto fare i conti con un grosso incendio. Aperta un'inchiesta: la Procura non esclude il gesto di natura dolosa considerata anche “l'ampiezzazona interessata” dal rogo e “la velocità di diffusione delle fiamme”. Triste anniversario per l’Italia, che il 2 agosto ricorda una delle stragi più terribili del paese. Ledall'estero. Una cittàGran Bretagna è stata scenario di un attentato ad opera di un 17enne, arrestato dopo aver accoltellato diverse persone. In Venezuela. intanto, si sono concluse le elezioni. Riflettori puntati sui giochi olimpici.