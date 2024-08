Calciomercato Cagliari | il nome nuovo per l’attacco è…novità su Lapadula

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di sabato 3 agosto 2024) Ildelè orientato all’acquisto di un centravanti soprattutto. Diversi i nomi accostati alla squadra allenata da Nicola, su tutti dapprima Nzola e ora Cheddira. E? In teoria per far spazio a uno di questi due nomi il centravanti dovrebbe essere ceduto, in praticasembra avere molta poca voglia di cambiare L'articolo: ilperènovità suproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Il Napoli vuole Nandez delLa Roma pareggia contro il, 2-2 in amichevole in Sardegna Nicola Murru firma con il Torino Le probabili formazioni di Sassuolo-, 1^ giornata Serie A Le probabili formazioni di-Lazio, 2^ giornata di Serie A Le probabili formazioni di Atalanta-, 3^ giornata Serie A