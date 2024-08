Bimbo caduto da balcone a Sant’Anastasia quadro grave ed invariato | lunedì bollettino

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 3 agosto 2024) Tempo di lettura: < 1 minutodal, restailclinico. Ma il prossimosanitario non sarà diramato prima di. Questa la situazione ad oggi, a quanto si apprende. Da giovedì sera, il piccolo di 5 anni è ricoverato all’ospedale Santobono, nel reparto di Rianimazione. Ha già subito un intervento chirurgico. Viene ritenuto in pericolo di vita. Al momento della caduta, era nella sua abitazione, al secondo piano di uno stabile di via Donizetti. Precipitato giù, è stato subito soccorso dalla nonna, presente in casa, e da alcuni passanti. Secondo la ricostruzione, nell’abitazione c’era anche il fratellino di 8 anni. In quegli attimi, la madre del bambino era invece a lavoro. Assente pure il papà, fuori Italia sempre per motivi lavorativi. Nelle indagini affidate ai carabinieri, si privilegia la pista dell’incidente.