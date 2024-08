WWE | Daniel Garcia potrebbe approdare nella federazione?

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di venerdì 2 agosto 2024)è sicuramente uno dei wrestler più conosciuti in AEW, è sotto contratto con lada un paio di anni e vanta ottime capacità all’interno del quadrato.è da un paio di settimane che non è presente sul grande schermo, questo perchépuntata di Dynamite andata in onda il 3 luglio ha subito un violento attacco da parte di MJF, che ha costretto il lottatore ad abbandonare l’arena su una barella dopo essere stato soccorso da alcuni medici. Secondo un recente report,sarebbe assente per due principali ragioni: da una parte doveva servire a preparare uno scontro contro MJF, mentre dall’altra c’era incertezza riguardo il suo contratto, visto che sembra che al momento dell’attacconon lo avesse ancora esteso, lasciando un varco aperto alla possibilità diin WWE.