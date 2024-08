Tajani | Nelle nostre carceri 10mila detenuti di troppo

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di venerdì 2 agosto 2024) LUCCA – “La pena deve essere inflitta, e scontata da chi ha commesso dei reati, ma la pena e’ la privazione della liberta’, non e’ il maltrattamento: pero’ in Italia purci sono 10.000in piu’ rispetto a quelli che dovrebbero esserci”. E’ quanto ha affermato ieri Antonio, vice premier e ministro degli Affari Esteri, a margine della sua visita a Lucca. “Non sta scritto da nessuna parte che il condannato – ha proseguito – debba vivere in condizioni umanamente non dignitose, questo e’ il problema, quindi la pena va espiata per recuperare alla societa’ una persona, non e’ soltanto un aspetto punitivo, la pena deve servire a rieducare una persona dove e’ possibile, perche’ se no si incancrenisce il problema, il difetto del detenuto, se entra criminale ed esce piu’ criminale di quando e’ entrato la carcerazione non ha avuto alcun effetto.