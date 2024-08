Sociale | pubblicato il bando per persone fragili con necessità di servizi di trasporto

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 2 agosto 2024) Pisa, 2 agosto 2024 – È statosul sito web del Comune di Pisa il“Viaggio in tranquillità”, il contributo erogato dall’Ufficioe dedicato al sostegno dellein condizioni dità che necessitano didi. Ilprevede un contributo di 200 euro, una tantum, per le, residenti nel Comune, che utilizzano mezzi quali taxi, Ncc, operatori che fornisconosociali o cooperative di. A partire dal 30 luglio e fino alle ore 12 del giorno 30 agosto sarà possibile presentare domanda. “Si tratta di una misura economica che viene attuata per la prima volta - spiega l’assessore alle politiche sociali del Comune di Pisa Giovanna Bonanno - e che abbiamo voluto prevedere per assicurare un ulteriore aiuto e sostegno allein condizione dità.