Scosse elettriche per abbattere i maiali | la peste suina africana torna negli allevamenti intensivi del Nord Italia La denuncia di Food For Profit

(Di venerdì 2 agosto 2024) Mentre si conferma cheultimi giorni sono stati individuati sei nuovi focolai di, in altrettantitra Lombardia, Piemonte ed Emilia-Romagna e che sono già iniziati gli abbattimenti degli animali, il team investigativo diForha filmato con un drone come è avvenuto l’abbattimento in una struttura della provincia di Novara. Gli enti preposti, infatti, promuovono l’utilizzo del gas per l’abbattimento dei capi, ma le immagini dimostrano che nonostante le evidenti criticità si continua a usare la scossa elettrica, come già documentato lo scorso anno in un’inchiesta di Giulia Innocenzi andata in onda nel corso della trasmissione Report. I focolai, individuati dal 26 luglio scorso, sono stati confermati tra le province di Milano e Pavia, in quella di Novara e nel Piacentino.