Schiarire i capelli con il limone il nuovo trend che parte dai sociali L’esperta | Così si rischia di danneggiarli

(Di venerdì 2 agosto 2024) I social hanno sfornato uncontroverso: perla chioma basta une una giornata al mare. Anastasia, content creator di 26 anni, che condivide da tempo sui social trucchi di bellezza di vario tipo, ha condiviso sui social questa “bizzarra ricetta” come alternativa per ottenere quei riflessi biondi anziché andare dal parrucchiere. In realtà, questo rimedio può essere insidioso, oltre che controproducente, secondo Elisabetta Benini, responsabile del team di tricologi di CRLAB. L’influencer Anastasia racconta di utilizzare con successo il trucchetto delda tempo. “Quando avevo 10 anni – dice – mia nonna mi ha detto che potevocole dato che ero una bambina curiosa l’ho provato subito. E ha funzionato”. Per questo motivo non ha mai avuto bisogno di decolorare e, nel tempo, ha perfezionato il metodo.