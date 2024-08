Parla Toti | Nessuna battaglia sulla pelle della Liguria mai intascato un euro

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 2 agosto 2024) Giovanni, dopo una gogna durata 86 giorni, ieri è tornato libero e oggi, dopo che il giudice per le indagini preliminari Paola Faggioni ha accolto la richiesta di revoca degli arresti domiciliari presentata dal suo avvocato Stefano Savi, ha incontrato gli esponentisua lista in una riunione a porte chiuse. "Faremo il punto con la lista e con gli amministratori che hanno portato avanti il lavoro in questi 86 giorni di domiciliari di Giovanni- ha spiegato l'assessore alla Protezione civile, Giacomo Giampedrone - Poi decideremo il nostro futuro. Ma volevamo anche salutare il presidente". Sui candidati alle prossime regionali, "ci stiamo lavorando e la prossima settimanasarà a Roma: spero che le prossime settimane saranno foriere di buone notizie".