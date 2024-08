Mobilità parla l’assessore Si parte subito dalla Ztl | Confronto aperto con tutti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 2 agosto 2024) Metrobus, sì (per forza). Ma anche Ztl. Il "capitolo"è uno dei più complessi da affrontare per la nuova Giunta comunale. Che ieri per la prima volta ha iniziato ad affrontare la questione della Zona a traffico limitato nel centro storico. "Non abbiamo soluzioni pre-confenzionate – spiegacon delega alla, Piuerluigi Vossi – ma anche questo capitolo, come gli altri, dovrà essere inserito in un progetto dicomplessiva della città". Avete già assunto decisioni? "Certo che no. Abbiamo iniziato a ragionare e come al solito il perno fondamentale è quello dellacipazione: dovremo confrontarci con i residenti, i commercianti, i professionisti ecoloro che lavorano o vivono il centro". Quale impostazione pensate di dare al traffico in centro storico? "Come le ho detto dovremo fare una valutazione globale, è presto per dare ricette".