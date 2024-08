Minacce all’ex datore di lavoro che gli ha staccato la luce all’alloggio abusivo

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di venerdì 2 agosto 2024) MONTERIGGIONI – Tentata estorsione e danneggiamento. È questo il motivo che ha condotto in carcere un 30enne in esecuzione della misura cautelare richiesta dal Gip del tribunale di Siena. A eseguire il provvedimento sono stati i carabinieri della stazione di Monteriggioni. L’uomo è indagato per tentata estorsione aggravata e danneggiamento, che sarebbero stati commessi nel mese di luglio 2024 ai danni dell’exdie dei mezzi della società in cui aveva lavorato, con l’intento di costringere la persona offesa – attraverso reiteratee comportamenti vandalici – a garantirgli la fornitura di energia elettrica di un appartamento illecitamente occupato, allo stesso assegnato in qualità di dipendente e non rilasciato all’atto dell’interruzione del rapporto di