Maximulta della Guardia di Finanza per la barca a vela a noleggio senza autorizzazioni

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di venerdì 2 agosto 2024) LIVORNO – Effettua servizio dila dichiarazione di esercizio di attività commerciale prevista dal Codicenautica da diporto. Per questo il rappresentante legaleditta individuale proprietaria dell’imzione aproprietaria dell’imzione battente bandiera del Regno Unito è stato sanzionato per un importo di poco superiore ai 3500 euro. Il controllo è stato effettuato dalla vedetta costiera V. 829stazione navaledidi Livorno impegnata in attività di polizia del mare. È risultato che l’imzione anon aveva comunicato allo Sportello telematico diportista (Sted) i dati necessari per svolgere l’attività commerciale di, tra cui gli estremicertificazione di sicurezza, nonché quelli relativa alla polizza assicurativa a garanzia delle persone imte e di responsabilità civile.