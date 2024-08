Mattarella all’anniversario della Strage di Bologna | Fu una ferita insanabile un monito da consegnare alle giovani generazioni

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di venerdì 2 agosto 2024)fu “teatro di una spietata strategia eversiva neofascista nutrita di complicità annidate in consorterie sovversive che hanno tentato di aggredire la libertà conquistata dagli italiani”. Ad affermarlo è il PresidenteRepubblica, Sergio, in una dichiarazione in occasione dell’anniversarioin cui persero la vita 85 persone, in gran parte rimaste intrappolate sotto le macerie, e altre 200 rimasero ferite. “I morti, le immaginiStazione didevastata, l’attacco feroce alla convivenza degli italiani, hanno impresso un segno indelebile, il 2 agosto 1980, nella identitàRepubblica e nella coscienza del popolo italiano – prosegue il capo dello Stato -.