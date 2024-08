Malasanità incredibile episodio in Sicilia Ecco come hanno curato un ragazzo infortunato

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 2 agosto 2024) La notizia arriva da Patti, in, dove unè stato ricoverato dopo aver subito una frattura al perone. La denuncia di quello che è accaduto in seguito è stata innescata dalla pubblicazione di una foto da parte del padre del giovane, nella quale si vede che anziché con una vera ingessatura, i medici” l’arto spezzato con un’improvvisata impalcatura di cartone. Il genitore ha poi segnalato l’accaduto alla Gazzetta del Sud. “Mancavano le stecche per gli interventi d’urgenza”, si sono giustificati i sanitari. Il fattaccio è accaduto all’Ospedale Barone Romeo del paese in provincia di Messina. L’incresciosoha sollevato inevitabili polemiche, e ha spinto il Governatoreno Renato Schifani a rilasciare una dura dichiarazione.