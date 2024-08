Lotta al degrado a Borgo Marina ll sindaco striglia i commercianti | Basta rifiuti abbandonati ovunque

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 2 agosto 2024) Stop aiselvaggi sulle strade di. A prendere carta e penna per dare una ’ta’ aiè stato lo stesso Jamil Sadegholvaad. Ill’ha fatto "dopo le ripetute segnalazioni di abbandono disul suolo pubblico arrivate ad Hera". Da qui la lettera che il primo cittadino ha fatto distribuire in questi giorni a tutti idi, ricordando loro "le regole da rispettare". Una lettera che è una sorta di ultimatum, in cui si invitano gli operatori a "non abbandonare isul suolo pubblico, vicino ai cassonetti e alle isole interrate, non occupare il marciapiede o la carreggiata con vari banchi, cassette o altri oggetti".