LIVE Francia-Argentina 1-0 Olimpiadi 2024 calcio in DIRETTA | Mateta sfiora il raddoppio!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 2 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19? Ancorachiama all’intervento Rulli. 17?vicina al, di tacconon Olise non riesce nel segnare. 15? Lacazette fermato prima dell’ingresso in area di rigore. 13? Fallo di Manu Kone, fase fallosa del match. 11?che prova ad alzare il baricentro di gioco, ritmi molto lenti della nazionale albiceleste. 9? Fallo di Michel Olise, riparte l’. 7? Goooooooool,su assist di Olise, gran tiro colpo di testa,1-0. 5?che prova a salire con gli esterni. 3? Errore in fase d’impostazione per l’. 1? Inizia la partita! 20.57 Tutto pronto per la sfida. 20.55 Inni nazionali in corso. 20.50 Tra poco l’ingresso in campo dei giocatori. 20.45 Tra i fuori quota, ci sono Lacazette, Truffert, Otamendi, Rulli. 20.