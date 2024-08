L’industria italiana reagisce a giugno produzione a +05% ma il 2024 rimane negativo

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di venerdì 2 agosto 2024) I dati sullaindustriale diinvertono la rotta rispetto agli ultimi mesi. Al’output del settore secondario cresce dello 0,5% su base mensile secondo le ultime stime, trascinato principalmente dai beni strumentali, mentre rimangono stabili quelli intermedi e calano leggermente quelli di consumo. Questa piccola ripresa non salva però né il trimestre moltoda cui provienené tantomeno l’interna prima parte del. I dati tendenziali sono tutti in calo, con la sola eccezione dell’energia, rispetto allo stesso periodo del 2023. Non si tratta però di un processo di breve termine: è da metà del 2021 che la traiettoria dei dati sullaindustriale si è invertita.