La strage di Bologna 44 anni fa | Mattarella la legge per le vittime gli atti ancora secretati

(Di venerdì 2 agosto 2024) Il 2 agosto 1980 alla stazione ferroviaria diun attentato di matrice neofascista ha causato una. Migliaia di persone oggi hanno sfidato il caldo per commemorare i 44dall’attentato. In piazza Medaglie d’Oro gli applausi hanno scandito il corteo. Hanno sfilato i parenti delle, decine di sindaci in fascia tricolore, rappresentanti di forze dell’ordine e di soccorso dietro l’autobus numero 37 e la gru de i vigili fuoco, due mezzi simbolo dei soccorsi. Tra loro anche Patrick Zaki, lo studente dell’Università diche era detenuto in Egitto. Commemorazione questa mna a(ANSA FOTO) – cityrumors.it“I morti, le immagini della stazione didevastata, l’attacco feroce alla convivenza degli italiani, hanno impresso un segno indelebile, il 2 agosto 1980, nella identità della Repubblica e nella coscienza del popolo italiano.