La stanno portando via Paura alle Olimpiadi l’atleta collassa dopo la gara | le sue condizioni

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 2 agosto 2024) Preoccupazionedi Parigi per la nuotatrice slovacca di 21 anni, Tamara Potocká, che venerdì 2 agosto èta a bordo piscinala batteria dei 200 metri misti femminili. La scena si è svolta alla La Defense Arena, dove Potocká,essersi classificata settima, ha improvvisamente perso i sensi. L’atmosfera si è fatta tesa mentre i soccorritori intervenivano rapidamente, sotto gli occhi silenziosi del pubblico. Leggi anche: “Hey, ma che fa”., il video di massaggiatrice e atleta virale tra l’ironia del mondo, malore per una nuotatrice 21enne: come sta La giovane atleta è stata portata via in barella, con una maschera per l’ossigeno sul volto, e trasportata d’urgenza in ospedale.