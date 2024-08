Fontana | Decretazione d’urgenza? Ricorso eccessivo da parte del governo Ho scritto a Meloni auspico ci sia un cambio

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 2 agosto 2024) Sull’uso dei decreti legge “è evidente che c’è un eccesso, non è un problema di questa legislatura ma da molte legislature. A luglio abbiamo avuto una quantità notevole di decreti da convertire. Ho voluto scrivere una lettera a Giorgiarappresentando questa difficoltà del Parlamento e che una riduzione sarebbe giusta e gradita”. A dirlo è stato il presidente della Camera Lorenzoal Ventaglio. “Ci sono elementi alternativi, li stiamo suggerendo. Talvolta è anche abitudine degli uffici ministeriali, ma se un decreto in 60 giorni viene approvato da Camera e Senato non cambia a livello di tempistica”, ha spiegato. L'articolo: “dadel. Hoci sia un” proviene da Il Fatto Quotidiano.