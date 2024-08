Fermo turista rischia di annegare | salvato ma è grave

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 2 agosto 2024) Marina di Campofilone (), 2 agosto 2024 – Salvataggio da ultimo minuto nel mare antistante al campeggio ’Fontana’ di Marina di Campofilone (), dove due bagnini di salvataggio hanno soccorso un cittadino straniero di nazionalità francese, ospite della struttura ricettiva. Le condizioni del paziente sono piuttosto gravi poiché ha ingerito parecchia acqua. È accaduto intorno alle 13.30. Il bagnino Markeliano Buzi ha sentito la moglie dell’uomo che chiedeva aiuto, poiché aveva visto sbracciare in acqua il marito nella zona del varco fra due scogliere. Il bagnino, insieme al collega Riccardo Brancadoro, ha raggiunto l’uomo, d’origini africane, l’hanno portato a terra e messo in posizione di sicurezza in attesa dell’arrivo dell’equipaggio della potes e dell’auto medica.