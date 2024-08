EA FC 25 CLUBS il nuovo video svela tutte le novità

Leggi tutta la notizia su imiglioridififa

(Di venerdì 2 agosto 2024) EA SPORTS FC 25 arricchisce l’esperienza di gioco nella modalitàcon una serie di nuove funzionalità e miglioramenti che vi elenchiamo qui di seguito, ma prima date un’occhiata alufficiale:Rush Nuova modalità 5v5 dove i giocatori possono unirsi in squadre o giocare da soli, accumulando Punti Vittoria per scalare le classifiche e ottenere ricompense stagionali. Le squadre, composte da quattro giocatori e un portiere IA, si sfidano su un campo più piccolo, offrendo un’esperienza sociale e competitiva. Il Clubhouse Questohub permette una maggiore interazione sociale e personalizzazione. I giocatori possono visualizzare l’identità del proprio club e interagire con i compagni di squadra in uno spazio simile a uno spogliatoio, semplificando la navigazione e la personalizzazione del menu.