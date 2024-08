Coldiretti Notte Gialla Un gran successo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 2 agosto 2024) PORTO GARIBALDI Una serata all’insegna della serenità, del buon cibo e dell’allegria. Questo ha rappresentato la quarta edizione delladiche quest’anno è ’sbarcata’ a Porto Garibaldi, riscuotendo undedi pubblico. La "Summer night", pensata come occasione di incontro e conoscenza tra i produttori agricoli, i cittadini ed i consumatori, si è tenuta mercoledì ed è stata preceduta dall’assemblea organizzativa dei Giovani diFerrara. Poi è entrata nel vivo dalle 19.30 col taglio del nastro da parte dei dirigenti diinsieme al vice sindaco di Comacchio Maura Tomasi, per poi svilupparsi tra musica, aperitivi, cibo a km zero, dolci, agrigelato, succosi cocomeri, gara del peso dell’anguria.