Caivano il parroco vicino a Carini nonché filo diretto con Meloni | il retroscena gustoso

(Di venerdì 2 agosto 2024) In queste ore FanPage ha fatto un’inchiesta che vede fra i protagonisti la città di, il Parco Verde, Angela, Giorgiae Don Maurizio Patriciello. La storia è molto semplice: secondo l’inchiesta il Governoavrebbe fatto del Parco Verde di(un centro sportivo crocevia dello spaccio) il “massimo esempio della cura” investendo molto e ripulendo l’ambiente. Angela, originaria di Afragola “un tiro di schioppo da” secondo FanPage sarebbe stata presa in considerazione da Giorgiaper diventare la “punta di diamante del Parco Verde” con un futuro di “testimonial/motivatrice/allenatrice“. A spingerla anche Don Maurizio Patriciello “anti-camorra del Parco Verde e al momento la persona più influente a, con uncon la premierche lo tiene in grande considerazione“.