BMX Olimpiadi 2024 | Pietro Bertagnoli primo degli esclusi alla finale l’azzurro chiude nono

(Di venerdì 2 agosto 2024) Eliminato in semialledi Pariginella BMX Racing.è risultato ilall’ultimo atto, concludendo alposto la gara a Cinque Cerchi, al termine comunque di una prova eccellente. La Francia fa sognare in campo maschile: Romain Mahieu è il migliore al termine delle semifinali, ma ci sono transalpini ai primi tre posti, con anche Sylvain Andre e Joris Daudet. I rivali più accreditati sono svizzeri: stiamo parlando di Cedric Butti e Simon Marquart. Tra le donne devastanti l’australiana Saya Sakakibara e la britannica Bethany Shriever sembrano le grandi rivali per la medaglia d’oro.