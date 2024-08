Benessere mentale in Italia compie 25 anni la terapia Emdr per i traumi

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 2 agosto 2024) Roma, 2 ago. (Adnkronos Salute) – “Laè arrivata in25fa e, allora, nel campo della psiconon c’era una grande conoscenza dei meccanismi del trauma e del contributo delle esperienze traumatiche nei vari disturbi. Si è quindi fatta moltissima cultura sul tema e l’Associazioneha investito molto per far capire il ruolo del trauma nella salute. Si sono dunque svolte numerose ricerche e oggi il trauma è diventato un aspetto transdiagnostico, cosa non pensabile all’epoca”. Lo ha detto Isabel Fernandez, psicologa e psicoterapeuta, direttrice del Centro di ricerca di psicotraumatologia di Milano, che ha portato nel nostro Paese laed è presidente dell’Associazionena ed europea di, Eye movement desensitization and reprocessing, ossia Desensibilizzazione e rielaborazione attraverso i movimenti oculari.