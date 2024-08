Basket Serie B Nazionale Marulli | la nuova stagione sarà difficile ma stimolante

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di venerdì 2 agosto 2024) Roberto “Bobby”, pedina ormai essenziale per lo scacchiere di coach Ghizzinardi, si appresta alla terzain bianco blu e fa il punto della situazione: “questo nuovo girone, con tante rivali attrezzate. Saluto vecchi compagni per accoglierne di nuovi per puntare su un roster con maggior fisicità. A Jesi ho trovato da subito un buon ambiente, contento di essere rimasto” JESI, 2 agosto 2023 – Terzo anno consecutivo con la casacca di Jesi. In un’intervista durante la precedente, Robertodichiarava che sarebbe stato suo desiderio rimanere a Jesi. Richiesta esaudita, se lo aspettava? “Come dissi pochi mesi fa, così lo riconfermo: a Jesi mi sono sempre trovato bene in questi due anni sia come città che come società, squadra e allenatore.