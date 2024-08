Atalanta Zondacrypto nuovo ‘sleeve sponsor’ Il Ceo | Impressionati dal modello di gestione societaria

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 2 agosto 2024) Zingonia. Dopo la riconferma di Gewiss e RadiciGroup e l’ingresso di Lete, si allarga il parco sponsorizzazioni dell’sarà il‘crypto exchange partner’, nonchédei nerazzurri per la stagione 2024/2025 e per le successive due. Un annuncio, quello avvenuto nel primo pomeriggio di venerdì 2 agosto, che non ha portato solamente allo svelamento della nuova patch che verrà applicata sulla manica sinistra delle divise di gara durante le partite di campionato e Supercoppa Italiana, ma ha anche sottolineato la vicinanza tra il mondo dello sport, in particolare del calcio, e quello delle criptovalute. “È un giorno importante, con l’ingresso nella nostra famiglia da parte di Zonda – esordisce il direttore generale dell’, Luca Percassi -. Fin dal primo momento c’è stata una gran sintonia su tantissimi valori condivisi.