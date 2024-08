Arnautovic blocca il mercato Inter | così è impossibile arrivare a Gudmundsson

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di venerdì 2 agosto 2024) C’è un nodo irrisolto che stando la seconda fase del calciodell’. Chiusi nel corso dell’inverno gli ingaggi di Tammy e Zelinsky, Marotta e ausilio si stanno dedicando soprattutto al capitolo uscite per liberare risorse e posti in rosa e poter accontentare le richieste del tecnico Simone Inzaghi. È soprattutto l’attacco al centro dei lavori della dirigenza nerazzurra, ma proprio qui c’è il nodo che l’non riesce a sciogliere. Non è mistero che Inzaghi abbia chiesto di completare il reparto con un giocatore dalle caratteristiche diverse rispetto a Lautaro Martínez, Thuram e Taremi. Il nome è quello dell’islandese della Genoasu cui Marotta lavora dallo scorso inverno e che ha dato il suo ok al passaggio in nerazzurro. Una trattativada chiudere, però, senza che l’attuale reparto venga sfoltito.