Anticipazioni Un Posto al Sole | la puntata del 2 Agosto

(Di venerdì 2 agosto 2024): una nuova e sorprendentedi Unalsta per essere trasmessa sugli schermi di Rai Tre a partire dalle 20:50. Scopriamo, insieme, che cosa accadrà e segui Le nostresu Zon.it.Unal: ladel 2Mariella tenta in tutti i modi di riconquistare Guido ma nonostante le sue buone intenzioni, la cosa non sembra destinata ad andare in porto. Tra lei e Guido pare che il divario sia incolmabile, tanto che il Del Bue pensa di passare dei giorni lontano da casa. Niko, Jimmy e Giulia rischiano di non poter partire per la Sicilia e di non rivedere quindi Angela, Franco e Bianca.