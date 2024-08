Aeroporto di Bologna cda fiume La società lancia il piano per gli spazi | già aggiunti 136 posti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 2 agosto 2024), 2 agosto 2024 – Un cda di oltre tre ore ha ’bollinato’ la decisione del Marconi di predisporre unper venire incontro alle misure richieste da Enac. Misure che erano state messe nero su bianco su una missiva datata 15 luglio e a cui lo scalo ha dato risposta in tempi rapidi. Conferma il presidente del Marconi, Enrico Postacchini, al termine della riunione: “In verità eravamo pronti. E già da qualche giorno abbiamo aumentato le sedute per i nostri passeggeri: sono 136 in più. Poi, via via, procederemo nel dare risposte rapide a quanto c’è stato richiesto dall’ente nazionale”. La situazione dello scalo, diventata critica soprattutto dopo il 19 luglio, con il boom di turisti e il blackout informatico che, in verità ha penalizzato tutti gli aeroporti, ha creato una situazione già complicata dall’intervento di restyling a cuore aperto nello scalo.