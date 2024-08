Vertice con Figliuolo Bongiorno | Per gli alluvionati soldi pronti e sportelli aperti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 1 agosto 2024) Un nuovoper parlare di alluvione e, in particolare, di ristori. L’incontro si è tenuto ieri mattina in Regione e ha visto la partecipazione del generale Francesco Paolo, commissario speciale alla ricostruzione, della presidente Irene Priolo (fa le funzioni del neo europarlamentare Stefano Bonaccini in attesa delle elezioni in autunno) e degli amministratori dei capoluoghi colpiti dall’alluvione 2023. A prendere parte alla mattinata per il Comune di Forlì è stato il vicesindaco Vincenzo. "È stato un incontro molto utile – queste le parole diffuse da una nota del Comune –, necessario per avere chiaro il quadro e il timing dei prossimi provvedimenti sul fronte della ricostruzione pubblica, a cominciare dall’imminente adozione delle ordinanze commissariali 13 bis e 13 ter e dalla messa a terra dei piani speciali volti a ridurre il rischio idrogeologico".