Vela | Luna Rossa Max Sirena traccia la rotta per l’America’s Cup

(Di giovedì 1 agosto 2024) Sfidare Team New Zealand per la vittoria delCup è l’obiettivo, principale, di tutte le imbarcazioni che parteciperanno alla Louis Vuitton Cup che si avvicina sempre più. Tra le sfidanti dei fenomeni neozelandesi ci sarà, ancora una volta, la nostrache partirà con l’ambizione, almeno, di arrivare alle regate finali che metteranno in palio l’ambito trofeo. Max, skipper del catamarano italiano, si è recentemente intrattenuto ai canali ufficiali della competizionendo la prima, fondamentale,che dovrà seguire l’AC75., Maxè certo: “Siamo pronti dopo un lavoro di tre anni e mezzo” (Credit foto – pagina FacebookPrada Pirelli Team)“Anche se ci stiamo preparando da tre anni e mezzo per l’inizio di queste gare, non ci sentiamo mai del tutto pronti. Si vorrebbe sempre avere più tempo.