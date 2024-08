Tiro a volo Barbara Gambaro saluta le Olimpiadi e rimane distante dalla finale nella carabina 3 posizioni

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 1 agosto 2024) Nelle qualificazioni dellasportiva 3da 50 metri femminile dela segno delledi Parigi 2024 esce di scena l’azzurra, che si attesta in 23ma posizione, lontana dallo score necessario per rientrare tra le otto finaliste. Prima piazza con record olimpico delle qualificazioni a quota 593/600 per la statunitense Sagen Maddalena e la cinese Zhang Qiongyue, con la nordamericana che chiude al primo posto per il maggior numero di mouche, 45 contro 40. Terza piazza per l’elvetica Chiara Leone con 592 (29x).