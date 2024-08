Thomas Ceccon contro l’organizzazione del villaggio olimpico | Fa caldo e si mangia male

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di giovedì 1 agosto 2024)dopo essere riuscito a conquistare la medaglia d’oro nei 100 metri dorso non è riuscito a replicare nei 200 metri dorso dato che è stato eliminato in semifinale. Probabilmente frustrato si è sfogato con Elisabetta Caporale ai microfoni di RaiNews. “Purtroppo almolti si spostano perché si, fae non c’è l’aria condizionata. Sotto quest’aspetto un po’ così e così. Molti atleti si spostano e se ne vanno. Sottolineo che non vuole essere una giustificazione o un alibi, tutti stiamo vivendo le medesime situazioni e siamo nelle stesse condizioni. Una cosa che probabilmente molti non sanno ed è giusto raccontarla”.