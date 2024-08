R – Estate 2024 il Comune di Arpaise presenta il Calendario di Manifestazioni

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 1 agosto 2024) Tempo di lettura: 3 minutiOgniracchiude in sé momenti di relax, di svago e di intrattenimento, di ritrovo e spensieratezza staccando un po’ la mente dalla vita quotidiana dal lavoro e dallo studio, proprio per questo l’Amministrazione Comunale diha stilato un programma di eventi per l’nei mesi di agosto e settembre, denominato R-. Di seguito il cartellone dettagliato con tutte le date e gli orari dei diversi appuntamenti. Seguiranno aggiornamenti e si invita a seguire i canali social Facebook e Instagram deldiper restare aggiornati sui prossimi eventi che si terranno in paese. 1 AGOSTOOre 18:00 Via E. Toti ex edificio scolastico ILin prosecuzione del progetto “BIBLIOTECO” organizza:ZIONE DEL LIBRO “L’AGGIUSTATUTTO” di Jessica Anna Festa e Chiara Pepe con grafiche e disegni di Lara Belcastro.