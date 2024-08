Pesaro parte la mostra Benelli e Merloni la motocicletta pesarese tra storia e modernità

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 1 agosto 2024), 1 agosto 2024 – Al Museo Officinediarriva una nuovadal titolo “, latra”. Organizzata da Registro Storicoe Moto ClubTonino, prenderà il via sabato 3 agosto con l’intento di raccontare e far conoscere attraverso l’esposizione di 10 motociclette, uno dei periodi più illustri delladella. Dal 1995 al 2004 la Casa del Leoncino venne infatti acquisita dall’industriale marchigiano Andreae in quel periodo furono realizzati proprio amezzi straordinari, considerati all’avanguardia anche dai più esperti del settore.