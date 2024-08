Parigi 2024 boxe Angela Carini si ritira contro l’algerina Khelif

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 1 agosto 2024) Un clima d’avvicinamento all’ina dir poco pesante e un epilogo di certo molto complesso da decifrare e commentare. Si può riassumere in questo modo la sfida trae Imane, valevole per il primo turno del tabellone dei 66kg femminili. Un match durato pochi secondi, il tempo necessario alla pugile algerina di infliggere un destro al volto dell’azzurra. Un colpo di quelli che si fa sentire, ma che non manda al tappeto la nostra portacolori.si avvicina al suo angolo e dopo pochi istanti prende la decisione di abbandonare l’in, scoppiando in lacrime, in ginocchio, al centro del ring. Al momento non si può fare altro che mera cronaca, attendendo nelle prossime ore le parole della diretta interessata. Ma senz’altro si è trattato di un epilogo che non placherà le polemiche nate nel corso delle ultime 48 ore.