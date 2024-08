Olimpiadi di Parigi 2024 beach volley | Nicolai-Cottafava volano agli ottavi di finale

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 1 agosto 2024), 1 agosto– Grande la partita di Paoloe Samuele. Ai campi di, allestiti all’ombra della Tour Eiffel, gli Azzurri hanno battuto gli svedesi, Ahman/Hellvig, coppia numero 1 del ranking mondiale, con il risultato di 2-0 (24-22, 21-17). Gli Azzurri hanno conquistato l’accessodi, alledi. Le parole degli Azzurri – Fonte feder.it PAOLO: “Questa è una vittoria costruita. Contro di loro avevamo perso molte partite davvero tirate e altre meno, oggi invece, siamo riusciti a chiuderla in due set, ed è stato bellissimo. Gli svedesi rispetto al solito sono stati un po’ più fallosi, probabilmente pesa il fatto di essere i numeri uno del ranking e di essere i favoriti per la vittoria Questi aspetti, però, non tolgono niente alla prestazione che abbiamo fatto, siamo stati veramente bravi.