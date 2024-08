Olimpiadi Ceccon critica l’organizzazione dei Giochi | Niente aria condizionata si mangia male e non si dorme bene

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di giovedì 1 agosto 2024) Uno dei simboli azzurri di queste, Thomas, medaglia d’oro nei 100 dorso, non le manda a dire edi questidi Parigi. “Nel Villaggio non c’è, fa caldo, si. Molti atleti si spostano per questo. Qui si, c’è pioggia, poi caldo, poi, il freddo, non sie si. E la piscina è lenta. Un po’ di stanchezza tutto questo la procura e può influire. Non è un alibi, è la pura cronaca di ciò che forse non tutti sanno”, ha detto il nuotatore in un’intervista a Rai Sport. Insomma,a suo dire molto scenografiche e che ostentano la grandeur parigina, ma tutt’altro che perfette sul piano organizzativo.