Olimpiadi azzurre in finale nel fioretto | battuto il Giappone ora gli Stati Uniti

(Di giovedì 1 agosto 2024) La squadra femminile dibatte ile vola inai Giochi di Parigi 2024, dove troverà gli. Alice Volpi, Arianna Errigo, Martina Favaretto e Francesca Palumbo sono sicure di una medaglia: ancora qualche ora e sapremo se si tratterà di un oro o di un argento. In ogni caso, una soddisfazione enorme per il team azzurro, dopo le delusioni nel torneo in singolo accompagnate da qualche polemica nei confronti di una classe arbitrale tutt’altro che impeccabile.Leggi anche: Angela Carini si ritira nel discusso match con l’algerina Khelif: “Mi ha fatto malissimo” L’Italia è rimasta avanti fin dal primo assalto, chiuso sul 5-3 da Errigo contro Ueno, e ha pian piano preso il largo scavando un solco rispetto alle rivali. Il colpo del k.