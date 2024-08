Milan-Real Madrid 1-0 decide Chukwueze | dopo il City anche Ancelotti ko

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 1 agosto 2024)o, 1 agosto 2024 – Ilvince 1-0 contro ilal Soldier Field di Chicago, nella seconda tappa della tournée americana. Così,aver battuto 3-2 il Mstercampione d'Inghilterra a New York, i rossoneri si confermano contro chi, due mesi fa, alzava la Championsaver vintola Liga. Calcio d'estate, nella prima notte di agosto. Ma se il buon giorno si vede dal mattino, Fonseca ha di che sorridere.Decisivo (ancora): il nigeriano,i due assist sfornati contro la squadra di Guardiola, timbra al termine di un'azione nata da un anticipo di Tomori e alimentata da una fiammata di Liberali. Tante buone nuove, al termine di una partita amichevole, sì, ma non senza scarpate: le chiusure di Tomori, gli spunti di Musah e Pulisic, la gamba di Saelemaekers, ad esempio. Oltre a un “Chukwu” che si conferma in palla.