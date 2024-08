Mamma annuncia il suicidio al figlio con una foto lui e le sorelle avvisano subito la polizia | salvata in tempo

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 1 agosto 2024) Questa volta per fortuna la tragedia è stata soltanto sfiorata. Questa storia drammatica arriva da Ostuni, in provincia di Brindisi, dove una donna aveva deciso di suicidarsi tagliandosi le vene. Prima di togliersi la vita, però, ha inviato unagrafia a suo, insieme alla qualeva di volersi suicidare. A quel punto il ragazzo ancora adolescente ha raccontato tutto alle, cercando di mantenere la calma.Leggi anche: Alex Marangon, parla la madre: “L’hanno ammazzato per un sacrificio sciamanico”dalla lucidità dei figli Le ragazze, a loro volta, hanno contattato immediatamente il 112 per cercare di salvare ladalla morte. I poliziotti, giunti in pochi minuti nell’appartamento dove abita la donna, sono riusciti a fermare l’emorragia di sangue. I fatti appena raccontati sono accaduti il 30 luglio scorso.