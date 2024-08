LIVE Judo Olimpiadi Parigi in DIRETTA | ora le semifinali dei -100 kg maschili attesa per Alice Bellandi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 1 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16:30 Ultimo incontro per ora dei -100 kg, ovvero la seconda semifinale tra l’azero Zelym Kotsoye e l’uzbeko Muzaffarbek Turoboyev. 16:28 Dura pochissimo invece la prima semifinale. De-ashi-harai fulmineo dopo appena 11 secondi del georgiano Sulamanidze, che vola dritto verso la finale per l’oro. 16:25 Programma dei -100 kgche continua con le. A brevissimo faranno capolino sul tatami il georgiano Ilia Sulamanidze e lo svizzero Daniel Eich. 16:21 Eccolo l’ippon di Sherazadishvili! Lo spagnolo è cresciuto nel corso di questi tre minuti di golden score, ed ha trovato uno spettacolare Uchi-mata. 16:19 Poco dopo l’inizio del tempo di golden score arriva il primo shido anche per il giapponese Wolf. 16:18 Si va al golden score! Si prospetta un Final Block all’insegna dell’equilibrio.