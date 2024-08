LIVE Ginnastica artistica Olimpiadi Parigi in DIRETTA | Alice D’Amato batte Biles di 1 punto alle parallele! Sogno medaglia…

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 1 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.13 Sunisa Lee superlative, è in linea con l’esercizio diIntanto Flavia Saraiva 14.266 alla trave. 19.10 PUNTEGGIONE: 15.533 di Nemourparle, ne dovrà fare tesoretto. 19.07 Cinesi ufficialmente fuori dai giochi, il 14.033 di Ou alla trave non può bastare per colmare i buchi tra quadrato e tavola. 19.06 Un esercizio a cui si fa fatica a stare dietro, infarcito di difficoltà surreali. Kaylia Nemour sbaglia una verticale, ma stiamo parlando di un esercizio da 15.5 Si crea un tesoretto da conservare poi nella seconda parte di gara 19.05 Dagli altri attrezzi è arrivato il 14.500 di Qiu alla trave, ma poi calerà. Manila Esposito si ferma a 12.800 causa caduta, ora la stellare Kaylia Nemour sugli staggi. 19.01 NOOOO.