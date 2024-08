Lino Giuliano parla del GF | cosa ha detto e sfogo antipatico contro il web

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di giovedì 1 agosto 2024) Ieri sera,ha effettuato una diretta su Instagram in cui ha chiacchierato un po’ con i fan. L’atteggiamento dell’ex concorrente di Temptation Island, però, è stato piuttosto ostile e piccato nei riguardi di molti utenti del web, al punto da scatenare una polemica. Tra i tanti argomenti trattati,hato della sua possibile partecipazione al Grande Fratello e non ha potuto non menzionare la sua ex Alessia Pascarella. Un utente chiede ase sarà al Grande Fratello: la sua reazione lo tradisce Nel corso di una diretta sui social,ha risposto ad alcune domande degli utenti del web in tempo reale. In tanti gli hanno chiesto delucidazioni in merito alla sua possibile partecipazione al Grande Fratello come concorrente. Ebbene, a tal proposito,ha letto la domanda ed è apparso alquanto in imbarazzo.