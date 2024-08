L' americano Gershkovich torna a casa Russia clamoroso scambio di prigionieri eccellenti | cosa vuole in cambio Putin

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 1 agosto 2024) Il giornalista del Wall Street Journal Evan, riconosciuto colpevole indi spionaggio e condannato a 16 anni di prigione di massima sicurezza, tornerà negli Stati Uniti oggi come parte di unodi. Lo ha annunciato Fox News, citando informazioni ottenute dal Wall Street Journal e senza fornire ulteriori dettagli, precisando che il canale sta lavorando per ottenere maggiori informazioni sul possibile. Già nel pomeriggio di mercoledì si era diffusa l'ipotesi di unodi. Nei giorni, scorsi, infatti, alcuni tra i più noti detenuti politici russi erano misteriosamente scomparsi dalle carceri in cui erano rinchiusi, da Vladimir Kara-Murza a Ilya Yashin, da Ksenia Fadeyeva a Oleg Orlov.